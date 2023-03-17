Başak Dizer’in sete yerleştiği iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın sarmaş dolaş dansı sızdı ortalık karıştı

"Serenay, bütün rol arkadaşlarıyla sevgili oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi tüm bunları bildiği için çocuğunu da aldı yanına, o da gitti İzmir'e. Kıvanç Tatlıtuğ'u orada yalnız bırakmıyor. Ve hatta sete de gidiyor. "