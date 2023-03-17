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Haberler Magazin Başak Dizer'in sete yerleştiği iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın sarmaş dolaş dansı sızdı ortalık karıştı

Başak Dizer'in sete yerleştiği iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın sarmaş dolaş dansı sızdı ortalık karıştı

Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Hızlı aşk hayatıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olması gözlerin Başak Dizer'e çevrilmesine neden olmuştu. Bu kez Serenay ve Kıvanç'ın sarmaş dolaş dansı sosyal medyanın gündemien damgasını vurdu.

17.03.2023 12:20 - Son Güncelleme: 17.03.2023 12:30
Başak Dizer’in sete yerleştiği iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın sarmaş dolaş dansı sızdı ortalık karıştı

Partner oldukları günden bu yana çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın sarmaş dolaş dans görüntüsü sosyal medyayı salladı.

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Başak Dizer’in sete yerleştiği iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın sarmaş dolaş dansı sızdı ortalık karıştı

Geçtiğimiz günlerde Bilal Özcan, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle birlikte soluğu İzmir'de aldığını iddia etmişti. Özcan şu ifadeleri kullanmıştı:

Başak Dizer’in sete yerleştiği iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın sarmaş dolaş dansı sızdı ortalık karıştı

"Serenay, bütün rol arkadaşlarıyla sevgili oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi tüm bunları bildiği için çocuğunu da aldı yanına, o da gitti İzmir'e. Kıvanç Tatlıtuğ'u orada yalnız bırakmıyor. Ve hatta sete de gidiyor. "

Başak Dizer’in sete yerleştiği iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın sarmaş dolaş dansı sızdı ortalık karıştı

Pınar Eliçe de, Başak Dizer'in yapım şirketiyle anlaştığını, styling yapmak için oraya gittiğini ve bunu Başak Dizer'e çok yakın bir kaynaktan öğrendiğini açıklamıştı.

Başak Dizer’in sete yerleştiği iddia edilmişti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın sarmaş dolaş dansı sızdı ortalık karıştı

İddiaların gerçekliği bilinmezken Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dansı sosyal medyanın gündeminde.

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