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Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu oyuncu oluyor dizisi bile belli! Can Aslantuğ büyüdü kocaman oldu son hali...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Eski çift şimdi de oğullarıyla gündemde. Babasının izinden giden Can Aslantuğ, oyuncu oluyor.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 14:43 Güncelleme 03 Kasım 2023, 15:42
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor dizisi bile belli! Can Aslantuğ büyüdü kocaman oldu son hali... 1

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor dizisi bile belli! Can Aslantuğ büyüdü kocaman oldu son hali... 2

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu oyuncu oluyor dizisi bile belli! Can Aslantuğ büyüdü kocaman oldu son hali... 3

Mahkemeye el ele giden çift herkesi şaşırtmıştı. Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşulmuştu."

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