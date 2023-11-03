Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu oyuncu oluyor dizisi bile belli! Can Aslantuğ büyüdü kocaman oldu son hali...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Eski çift şimdi de oğullarıyla gündemde. Babasının izinden giden Can Aslantuğ, oyuncu oluyor.