Burcu Özberk'in gözden ırak yaşayan ablası Büşra sonunda ortaya çıktı! Eşini kaybeden Büşra Özberk meğer ünlüymüş
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Burcu Özberk. Rol aldığı romantik komedilerle büyük bir şöhrete kavuşan Burcu Özberk bir yandan da aşk iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Serkay Tütüncü ve İlhan Şen'le adı aşk iddialarına karışan Burcu Özberk'in en büyük aşkı ise yeğeni Can. Eşi hayatını kaybeden ablası Büşra'nın oğlu Can, Burcu Özberk'in profilinde sık sık gördüğümüz minik. Peki ya annesi? Burcu Özberk'in ablası Büşra Özberk ünlü bir beslenme danışmanı. Gözlerden uzak yaşayan Büşra Özberk güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Burcu Özberk'in merak edilen ablası Büşra Özberk ve sizin için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...
06.01.2022 10:39
- Son Güncelleme: 06.01.2022 10:39
Son dönemin yıldızlarında biri Burcu Özberk. Sosyal medya paylaşımlarından, magazin haberlerine kadar her yerde görüyoruz onu. 9 milyon yakın takipçili hesabı ise sevenleri tarafından didik didik ediliyor.
Burcu Özberk'in Instagram hesabında en çok yer tutanlardan biri de yeğeni Can. Burcu Özberk'in en büyük aşkı Can'ın annesi ise gözden uzak yaşıyor. Beslenme danışmanı olan Burcu Özberk'in ablası Büşra Özberk'in eşi Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Viyola Sanatçısı Bertugan Albayrak hayatını kaybetti.
Gözden uzak yaşayan Büşra Özberk sonunda ortaya çıktı ve güzelliğiyle mest etti.