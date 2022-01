Burcu Özberk’in gözden ırak yaşayan ablası Büşra sonunda ortaya çıktı! Eşini kaybeden Büşra Özberk meğer ünlüymüş

Burcu Özberk'in Instagram hesabında en çok yer tutanlardan biri de yeğeni Can. Burcu Özberk'in en büyük aşkı Can'ın annesi ise gözden uzak yaşıyor. Beslenme danışmanı olan Burcu Özberk'in ablası Büşra Özberk'in eşi Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Viyola Sanatçısı Bertugan Albayrak hayatını kaybetti.

Gözden uzak yaşayan Büşra Özberk sonunda ortaya çıktı ve güzelliğiyle mest etti.