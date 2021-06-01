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Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Meğer...

Afili Aşk dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özberk güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Hayranları sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz. İ

01.06.2021 14:42 - Son Güncelleme: 01.06.2021 14:42
Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Meğer...

Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz.

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Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Meğer...

Onlardan biri de Burcu Özberk. Burcu Özberk'in yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Meğer...

Almeda Abazi

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Meğer...

Didem Soydan

Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Meğer...

Fahriye Evcen