Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sahalara öyle bir döndü ki....

Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren oyuncu Fahriye Evcen'i görenler, 'Kraliçe sahalara yavaş yavaş dönüyor' yorumlarında bulundu. Güzelliği ile hayran bırakan Fahriye Evcen'in 'yaza merhaba' pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan ile boy gösteren Fahriye Evcen'in çok konuşulan yeni pozları...