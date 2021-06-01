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Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sahalara öyle bir döndü ki....

Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren oyuncu Fahriye Evcen'i görenler, 'Kraliçe sahalara yavaş yavaş dönüyor' yorumlarında bulundu. Güzelliği ile hayran bırakan Fahriye Evcen'in 'yaza merhaba' pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan ile boy gösteren Fahriye Evcen'in çok konuşulan yeni pozları...

01.06.2021 15:07 - Son Güncelleme: 01.06.2021 15:12
Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sahalara öyle bir döndü ki....

SAHALARA ÖYLE BİR DÖNDÜ Kİ....

Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! 34 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sahalara öyle bir döndü ki....

Son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan Özçivit ile boy gösteren Fahriye Evcen güzelliği ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sahalara öyle bir döndü ki....

Bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen'in dönüşü muhteşem oldu.

Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sahalara öyle bir döndü ki....

Yaza merhaba diyen elbiseler içinde adeta alev alan Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen yaz ayına bomba gibi giriyor! Bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sahalara öyle bir döndü ki....

Güzelliği ve zarafeti ile Fahriye Evcen'in bu pozlarına sosyal medyada kısa süre içerisinde yorum ve mesaj yağdı.