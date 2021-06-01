Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'den havuz başındaki eşi Anıl Altan'a olay yorum! "Amaç belli!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın Instagram paylaşımına yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü. 2016'da nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırmıştı... Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çiftten Pelin Akil, EDHO çekimleri sırasındayken eşi Anıl Altan kızlarıyla eğlenceli aktivitelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Son olarak Alin ve Lina ile havuz başı fotoğrafını paylaşan Altan'a, Akil'den gelen "Anılcığım ilk fotoda kesseydin direkt kızları öyle koysaydın, amaç belli" şeklindeki espirili yorum dikkat çekti. Pelin Akil'e eşinden yanıt gecikmedi.

01.06.2021 14:30 - Son Güncelleme: 01.06.2021 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





