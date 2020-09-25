Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Meğer...
Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Hayranları sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz. İ
25.09.2020 17:04
- Son Güncelleme: 25.09.2020 17:04
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