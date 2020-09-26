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Fahriye Evcen'in 'Fit' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...
Fahriye Evcen'in 'Fit' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...
Tüm Türkiye'nin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, büyük aşklarını sosyal medyada göstermekten de geri durmuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Fahriye Evcen, son olarak yaptığı paylaşım ile yine göz kamaştırdı. Spor şıklığını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen yine tam not aldı. İşte Fahriye Evcen'in fit hali...
26.09.2020 09:05
- Son Güncelleme: 26.09.2020 09:05
Son dönemin en çok konuşulan çiftleri arasında hiç kuşkusuz Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilk sıralarda yer alıyor. 2017 yılında birlikteliklerini resmiyete döken Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2019'da da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.
Fahriye Evcen anne olduktan sonra kariyerine bir süre ara verse de son olarak ünlü bir markanın reklam yüzü olarak yeniden ekranlarda boy gösterir oldu.
Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Instagram'da 11 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen son olarak yaptığı paylaşım ile yine göz kamaştırdı.
Spor şıklığını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen yine tam not aldı.
İşte Fahriye Evcen'in fit hali... Fahriye Evcen'in bu paylaşımı oldukça beğenildi...