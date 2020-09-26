Haberler Galeri Magazin Fahriye Evcen'in 'Fit' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...

Fahriye Evcen'in 'Fit' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...

Tüm Türkiye'nin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, büyük aşklarını sosyal medyada göstermekten de geri durmuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Fahriye Evcen, son olarak yaptığı paylaşım ile yine göz kamaştırdı. Spor şıklığını takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen yine tam not aldı. İşte Fahriye Evcen'in fit hali...

26.09.2020 09:05 - Son Güncelleme: 26.09.2020 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





