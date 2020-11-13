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Beren Gökyıldız yaşıyla hayrete düşürdü! Oyunculuğuyla dikkat çeken Beren Gökyıldız meğer...

Sinemanın ve dizilerin aranan çocuk oyuncularından olan Beren Gökyıldız, sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Son yıllara damga vuran çocuk oyunculardan biri olan Beren Gökyıldız'ın yaşını öğrenenler şaşırıyor. Küçük yaşta ekranlarda görmeye başladığımız Beren Gökyıldız'ın yaşı sevenleri tarafından merak edildi. Peki birçok dizi ve filmde rol alan Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız kimdir? İşte Beren Gökyıldız ve merak edilen ünlülerin yaşları.

13.11.2020 17:24 - Son Güncelleme: 13.11.2020 17:24
Beren Gökyıldız yaşıyla hayrete düşürdü! Oyunculuğuyla dikkat çeken Beren Gökyıldız meğer...

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

Ankara'da dünyaya gelen Beren Gökyıldız, halen ilköğrenim eğitimine devam ediyor. İlk olarak 4 yaşında ekranlarda gördüğümüz Beren Gökyıldız, ardından dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı.

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Beren Gökyıldız yaşıyla hayrete düşürdü! Oyunculuğuyla dikkat çeken Beren Gökyıldız meğer...

Beren Gökyıldız, son olarak 2018 mayıs ayında vizyona giren Bal Kaymak filminde canlandırdığı "Bade" rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki oyunculuğu ile dikkat çeken Beren Gökyıldız kaç yaşında?

Beren Gökyıldız yaşıyla hayrete düşürdü! Oyunculuğuyla dikkat çeken Beren Gökyıldız meğer...

ÇAĞLA ŞIKEL
2 Ocak 1979

Beren Gökyıldız yaşıyla hayrete düşürdü! Oyunculuğuyla dikkat çeken Beren Gökyıldız meğer...

DENİZ AKKAYA

3 Ağustos 1977

Beren Gökyıldız yaşıyla hayrete düşürdü! Oyunculuğuyla dikkat çeken Beren Gökyıldız meğer...

ALEYNA TİLKİ
28 Mart 2000

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