Haberler Galeri Magazin Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...

Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...

38 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce için, Destiny's Child ile çıkış yaptığı zamandan bu zamana kadar pek çok şey değişti. Ama bunlardan en çok dikkat çekeni ise gün geçtikte ultra lüks sınıfının artması. Eşi Jay-Z ile akıllara zarar bir servetin sahibi olan Beyonce'nin bu servetinin ardından İlluminati olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir konu. Zira pek çok klibinde, sahne şovunda ve fotoğrafından kullandığı semboller bunun kanıtı gibi. Peki Beyonce aslında kim? Beyonce hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki sosyal medyada gündem oldu. ABD'de bir kongre adayı ünlü şarkıcı için 'Derin devletin bir parçası' dedi ve Beyonce'nin gerçek Afrikalı Amerikalı olmadığını söyledi...

06.07.2020 14:24 - Son Güncelleme: 06.07.2020 14:24
Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...

ABD'de bir kongre adayından ünlü şarkıcı Beyonce hakkında dikkat çekici iddialar geldi. Kasım ayında Florida eyaletinin 18'inci Kongre Bölgesi'ne seçilebilmek için yarışan KW Miller, Twitter hesabı üzerinden Beyonce'nin gerçekte 'Afrikalı Amerikalı olmadığını ve insanları kandırdığını' öne sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...

Miller, "Beyonce Afrikalı-Amerikalı değil. Öyleymiş gibi kandırıyor. Gerçek adı Ann Marie Lastrassi. O bir İtalyan. Soros Derin Devleti ajandasındaki Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) hareketinin bir parçası. Beyonce, teşhir edildin!" mesajını yazdı.

Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...

Miller Twitter mesajına şöyle devam etti: "Hepiniz biliyorsunuz ki Beyonce'nin Formation şarkısı, kesinlikle globalistler için gizli kodlar içeren bir mesajdı. Şarkı açıkça onun şeytani olduğunu, Alabama ve Louisiana'da bulunan Satanist kiliselerde ibadet ettiğinin itirafıydı. Çantasında da Satanist semboller taşıyor."

Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...

Asıl adı Beyoncé Giselle Knowles-Carter olan ünlü şarkıcı, 1981'de ABD'nin Houston şehrinde doğup büyüdü. Eşi Jay-Z ile birlikte pek çok kez siyahi harekete destek veren Beyonce, son olarak ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için imza kampanyası başlatmıştı. Gerçek adaletin yerini bulması gerektiğini söyleyen Beyonce, Floyd'un ölümünden sorumlu tüm yetkililer hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulmasını talep eden dilekçenin imzalanması çağrısı yapmıştı.

Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...

Beyonce ayrıca 19 Haziran'da, ABD'de köleliğin kaldırılmasının yıl dönümünde Black Parade adlı yeni şarkısını paylaşmıştı. Şarkı, siyahilerin tarihi ve ırkçı polis şiddeti kurbanı George Floyd için düzenlenen protestolar hakkında güçlü sözler içermesiyle dikkat çekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...
Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyayı karıştırdı! Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...