Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...
38 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce için, Destiny's Child ile çıkış yaptığı zamandan bu zamana kadar pek çok şey değişti. Ama bunlardan en çok dikkat çekeni ise gün geçtikte ultra lüks sınıfının artması. Eşi Jay-Z ile akıllara zarar bir servetin sahibi olan Beyonce'nin bu servetinin ardından İlluminati olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir konu. Zira pek çok klibinde, sahne şovunda ve fotoğrafından kullandığı semboller bunun kanıtı gibi. Peki Beyonce aslında kim? Beyonce hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki sosyal medyada gündem oldu. ABD'de bir kongre adayı ünlü şarkıcı için 'Derin devletin bir parçası' dedi ve Beyonce'nin gerçek Afrikalı Amerikalı olmadığını söyledi...
Miller Twitter mesajına şöyle devam etti: "Hepiniz biliyorsunuz ki Beyonce'nin Formation şarkısı, kesinlikle globalistler için gizli kodlar içeren bir mesajdı. Şarkı açıkça onun şeytani olduğunu, Alabama ve Louisiana'da bulunan Satanist kiliselerde ibadet ettiğinin itirafıydı. Çantasında da Satanist semboller taşıyor."
Asıl adı Beyoncé Giselle Knowles-Carter olan ünlü şarkıcı, 1981'de ABD'nin Houston şehrinde doğup büyüdü. Eşi Jay-Z ile birlikte pek çok kez siyahi harekete destek veren Beyonce, son olarak ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için imza kampanyası başlatmıştı. Gerçek adaletin yerini bulması gerektiğini söyleyen Beyonce, Floyd'un ölümünden sorumlu tüm yetkililer hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulmasını talep eden dilekçenin imzalanması çağrısı yapmıştı.