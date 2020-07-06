Beyonce aslında kim? İlluminati derken geçmişi bir bir ifşa oluyor: Derin devletin bir parçası...

Asıl adı Beyoncé Giselle Knowles-Carter olan ünlü şarkıcı, 1981'de ABD'nin Houston şehrinde doğup büyüdü. Eşi Jay-Z ile birlikte pek çok kez siyahi harekete destek veren Beyonce, son olarak ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için imza kampanyası başlatmıştı. Gerçek adaletin yerini bulması gerektiğini söyleyen Beyonce, Floyd'un ölümünden sorumlu tüm yetkililer hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulmasını talep eden dilekçenin imzalanması çağrısı yapmıştı.