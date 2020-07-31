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Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortalığı karıştırdı! Şimdilerde bikinili pozlarıyla olay yaratan Burcu meğer...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Burcu Özberk'in özel hayatını merak edenler estetiksiz haliyle karşılaştı. Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz.

31.07.2020 12:26 - Son Güncelleme: 31.07.2020 12:26
Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortalığı karıştırdı! Şimdilerde bikinili pozlarıyla olay yaratan Burcu meğer...

Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz.

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Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortalığı karıştırdı! Şimdilerde bikinili pozlarıyla olay yaratan Burcu meğer...

Onlardan biri de Burcu Özberk. Burcu Özberk'in yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortalığı karıştırdı! Şimdilerde bikinili pozlarıyla olay yaratan Burcu meğer...

Şeyma Subaşı

Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortalığı karıştırdı! Şimdilerde bikinili pozlarıyla olay yaratan Burcu meğer...

Hande Erçel

Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortalığı karıştırdı! Şimdilerde bikinili pozlarıyla olay yaratan Burcu meğer...

Serenay Sarıkaya

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