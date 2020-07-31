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Çok Güzel Hareket Bunlar eski oyuncusu Zeynep Koçak son haliyle 'yok artık' dedirtti! 'Aynı kişi değil bence'

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, son hali ile tabir yerindeyse adeta ağızları açık bıraktı. Konya'lı olan 26 yaşındaki Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka birisi haline dönüşen Zeynep Koçak'ın son halini görenler, 'Aynı kişi değil bence' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

31.07.2020 12:54 - Son Güncelleme: 31.07.2020 13:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





