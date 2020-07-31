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Çok Güzel Hareket Bunlar eski oyuncusu Zeynep Koçak son haliyle 'yok artık' dedirtti! 'Aynı kişi değil bence'
Çok Güzel Hareket Bunlar eski oyuncusu Zeynep Koçak son haliyle 'yok artık' dedirtti! 'Aynı kişi değil bence'
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, son hali ile tabir yerindeyse adeta ağızları açık bıraktı. Konya'lı olan 26 yaşındaki Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka birisi haline dönüşen Zeynep Koçak'ın son halini görenler, 'Aynı kişi değil bence' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi...
31.07.2020 12:54
- Son Güncelleme: 31.07.2020 13:10
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. 36 yaşındaki Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ı görenler, 'Aynı kişi değil bence' şeklinde tepkiler veriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Zeynep Koçak'ın ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
ACUN ILICALI VE SONGÜL KARLI
2016 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalında izdivaç programı sunan Songül Karlı ve Ilıcalı'nın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen fotoğrafı...
Bikini kazasının ardından sosyal medya hesabı yakın takibe alınan Songül Karlı, 2016 yılında Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafla adından bir kez daha söz ettirdi.