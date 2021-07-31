Kardeşlerim’in ikizleri Bilal Yiğit Koçak ile Su Burcu Yazgı Coşkun bir araya geldi sosyal medyayı sallandı! O paylaşım çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Bilal Yiğit Koçak'ın fotoğrafına yoğun ilgi göstererek 'Sizi çok özledik', 'Süper ikizler', 'Çok tatlısınız' yorumlarında bulundu.