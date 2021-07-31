Kardeşlerim’in ikizleri Bilal Yiğit Koçak ile Su Burcu Yazgı Coşkun bir araya geldi sosyal medyayı sallandı! O paylaşım çok konuşuldu
Kardeşlerim'in yıldızları Bilal Yiğit Koçak ile Su Burcu Yazgı Coşun bir araya geldi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterine can veren Bilal Yiğit Koçak, dizide Asiye rolüyle ikizini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Koçak'ın paylaşımını kendi sayfasında da yayınlayan Coşkun güzelliği ile ilgi odağı olurken ikilinin verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Sizi çok özledik', 'Süper ikizler', 'Çok tatlısınız' yorumlarında bulundu. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın o paylaşımı...
31.07.2021 21:49
- Son Güncelleme: 31.07.2021 21:49
Bilal Yiğit Koçak ile Su Burcu Yazgı, Kardeşlerim dizisinde can verdikleri Ömer ve Asiye karakterleriyle büyük beğeni kazandı.
Bilal Yiğit Koçak, dizide Asiye rolüyle ikizini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Bilal Yiğit Koçak'ın fotoğrafına yoğun ilgi göstererek 'Sizi çok özledik', 'Süper ikizler', 'Çok tatlısınız' yorumlarında bulundu.