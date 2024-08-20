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Burcu Özberk siyahlar içinde ortalığı salladı! Yakın dostu Beril Pozam’ın düğününde göz kamaştırdı!

Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Beril Pozam ve Ersin Arıcı dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününe ise ünlüler akın etti. Arkadaşı Beril Pozam'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Burcu Özberk ise tarzıyla dikkat çekti. Düğün için siyah bir elbise tercih eden Özberk, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burcu Özberk'in siyah tarzı...

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:12 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:12
Burcu Özberk siyahlar içinde ortalığı salladı! Yakın dostu Beril Pozam’ın düğününde göz kamaştırdı! 1

Yalı Çapkını dizisinde Suna ve Abidin karakterlerini canlandıran Beril Pozam ve Ersin Arıcı dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününe ise ünlüler akın etti.

Burcu Özberk siyahlar içinde ortalığı salladı! Yakın dostu Beril Pozam’ın düğününde göz kamaştırdı! 2

Beril Pozam'ın daha önce Afili Aşk dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Burcu Özberk de düğüne katılanlar arasında yer aldı.

Burcu Özberk siyahlar içinde ortalığı salladı! Yakın dostu Beril Pozam’ın düğününde göz kamaştırdı! 3

Ünlü oyuncu, düğün için siyah göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Ünlü oyuncunun düğünden kareleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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