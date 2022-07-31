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Haberler Magazin Yeşilçam’ın kolejli kızıydı! Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı! Son halini gören inanamadı! Tatil pozlarını gören dilini ısırdı

Yeşilçam’ın kolejli kızıydı! Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı! Son halini gören inanamadı! Tatil pozlarını gören dilini ısırdı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Akın, 'Gurbet Kuşları, 'Cici Gelin', 'Cilveli Kız', 'Dağlar Kızı Reyhan' gibi birçok yapımda rol aldı. ortaokul ve liseyi Ankara Koleji'nde yatılı ve burslu okuyan ve Ayhan Işık ile başrolünü üstlendiği "Kolejli Kızın Aşkı" filmiyle hafızalara kazınan Akın, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, son olarak denize girdiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. Akın'ın son hali dikkat çekerken "Hala çok güzel" yorumu yapıldı. İşte Filiz Akın'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

31.07.2022 18:54 - Son Güncelleme: 31.07.2022 18:54
Yeşilçam’ın kolejli kızıydı! Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı! Son halini gören inanamadı! Tatil pozlarını gören dilini ısırdı

Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak tanınan Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı olarak da hafızalara kazındı.

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Yeşilçam’ın kolejli kızıydı! Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı! Son halini gören inanamadı! Tatil pozlarını gören dilini ısırdı

Lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı ile Artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya fotoğrafını gönderdi ve 1962 yılında birinci olan Akın'ın, bu olaydan sonra hayatı tümden değişti.

Yeşilçam’ın kolejli kızıydı! Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı! Son halini gören inanamadı! Tatil pozlarını gören dilini ısırdı

Ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde oynarsa verileceği söylenmesi üzerine birincilikten vazgeçen Akın, Dergi yöneticileri ve filmciler kendisini ikna çabalarını reddetti ancak Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince teklifi kabul etti.

Yeşilçam’ın kolejli kızıydı! Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı! Son halini gören inanamadı! Tatil pozlarını gören dilini ısırdı

Anlaşmayı imzaladı ve 1962 yılında ilk filmi olan Akasyalar Açarken'i Göksel Arsoy'la birlikte çektikten sonra birçok yapımda rol almaya başlayan Akın, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yeşilçam’ın kolejli kızıydı! Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı! Son halini gören inanamadı! Tatil pozlarını gören dilini ısırdı

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu, son dönemlerde de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

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