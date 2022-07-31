Yeşilçam’ın kolejli kızıydı! Filiz Akın denize girdiği anları paylaştı! Son halini gören inanamadı! Tatil pozlarını gören dilini ısırdı

Ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde oynarsa verileceği söylenmesi üzerine birincilikten vazgeçen Akın, Dergi yöneticileri ve filmciler kendisini ikna çabalarını reddetti ancak Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince teklifi kabul etti.