Deniz Çakır'ın müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si, EDHO'nun Meryem'iydi 41 yaşında evleniyor işte düğün tarihi...
Deniz Çakır'ın müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si, EDHO'nun Meryem'iydi... 41 yaşındaki Deniz Çakır evlilik haberiyle gündemde. Aradığı aşkı sonunda bulan Deniz Çakır'ın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz yıldan beri birliktelik yaşadığı Bilgehan Baykal'la evlilik planı yapan Deniz Çakır'ın sevgilisi bakın kimmiş...
Deniz Çakır'ın müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si, EDHO'nun Meryem'iydi, 41 yaşında evleniyor. İşte Deniz Çakır'ın düğün tarihi...
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Deniz Çakır'ın evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri birliktelik yaşadığı Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı.
Deniz Çakır ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Bilgehan Baykal'ın bu yaz nikah masasına oturacağı iddia edildi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin, şu sıralar ev arayışında olduğu öne sürüldü.
Haberler ardından Bilgehan Baykal ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Deniz Çakır'in sevgilisi Bilgehan Baykal kimdir?
İşte Deniz Çakır'ın sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...