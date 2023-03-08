Deniz Çakır’ın müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yaprak Dökümü’nün Ferhunde’si, EDHO’nun Meryem’iydi 41 yaşında evleniyor işte düğün tarihi...

Deniz Çakır ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Bilgehan Baykal'ın bu yaz nikah masasına oturacağı iddia edildi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin, şu sıralar ev arayışında olduğu öne sürüldü.