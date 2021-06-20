Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu meğer...

Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu estetik iddialarına son noktayı koydu. Afili Aşk dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özberk güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun özel hayatını merak eden hayranları Burcu Özberk'in eski halini görünce şaşırıyor. Hatta ünlü oyuncunun estetikli olduğunu ileri sürülenler bile var. Burcu Özberk ise estetik iddiları hakkında ilk kez konuştu.

20.06.2021 17:52 - Son Güncelleme: 20.06.2021 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





