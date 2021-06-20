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Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu meğer...

Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu estetik iddialarına son noktayı koydu. Afili Aşk dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özberk güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun özel hayatını merak eden hayranları Burcu Özberk'in eski halini görünce şaşırıyor. Hatta ünlü oyuncunun estetikli olduğunu ileri sürülenler bile var. Burcu Özberk ise estetik iddiları hakkında ilk kez konuştu.

20.06.2021 17:52 - Son Güncelleme: 20.06.2021 17:58
Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu meğer...

Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu meğer doğal güzelmiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu meğer...

Hakkında çıkan estetik haberleri hakkında ilk kez konuşan Burcu Özberk, şunları söyledi: 'Sürekli böyle haberler çıkıyor ama hiç estetiğim yok. Neden böyle haberler yapılıyor hiç bilmiyorum.'

Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu meğer...

'Estetiğe karşı mısınız?' sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu 'Ufak dokunuşlar yapılabilir, herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın' yanıtını verdi.

Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu meğer...

Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Burcu Özberk estetik itirafıyla olay oldu! Güzelliğiyle dönüp dönüp bir kez daha baktıran Burcu meğer...

Almeda Abazi