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İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında...

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında... Önceki gün Alaçatı'da Serkay Tütüncü'nün ablası ile bir araya gelen İlayda Alişan, sosyal medya gündeminde. Başlarda aşklarını inkar eden ikili magazin gündemine bomba gibi düşen tatil fotoğralarının ardından ilişkilerini uluorta yaşıyor. Son olarak Serkay Tütüncü'nün ablası Çiğdem Tütüncü ile paylaşımda bulunan İlayda Alişan'ın ardından sevgilisinden de yeni kare geldi.

20.06.2021 17:20 - Son Güncelleme: 20.06.2021 17:24
İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında...

İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında. Dizi aşkı gerek olan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü başlarda ilişkisini inkar etse de gerçek geçtiğimiz ay ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında...

Bodrum Gümüşlük'te yakalanan ikili objektifleri fark edince, "Fotoğrafları yayınlamayın" demişti. Muhabirlerin görüntü aldığını gören 25 yaşındaki güzel, "Koş Serkay, bizi çekiyorlar. Müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz ki" diyerek panikle sevgilisine seslenmişti.

İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında...

Özellikle annesinin genç görünümü ile son günlerde adından söz ettiren Serkay Tütüncü'nün ablası ile İlayda Alişan önceki gün bir araya geldi.

İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında...

O anlardan kareler paylaşan İlayda'nın ağzı kulaklarında...

İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında...

Ünlü çiftten bugün de birlikte poz geldi. İkilinin yaşları ise merak konusu oldu. İşte başta İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...