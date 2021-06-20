İlayda Alişan ve sevgilisi Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında...

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşka geldi işte yeni poz! Aileye giren İlayda Alişan'ın ağzı kulaklarında... Önceki gün Alaçatı'da Serkay Tütüncü'nün ablası ile bir araya gelen İlayda Alişan, sosyal medya gündeminde. Başlarda aşklarını inkar eden ikili magazin gündemine bomba gibi düşen tatil fotoğralarının ardından ilişkilerini uluorta yaşıyor. Son olarak Serkay Tütüncü'nün ablası Çiğdem Tütüncü ile paylaşımda bulunan İlayda Alişan'ın ardından sevgilisinden de yeni kare geldi.

20.06.2021 17:20 - Son Güncelleme: 20.06.2021 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





