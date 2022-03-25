Burcu Özberk annesinin gençliğinin kopyası genetik kodlar iş başında! Burcu Özberk'in annesini görenler Burcu'yu unuttu
Estetik iddialarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu kez annesinin güzelliği ile çok konuşuldu. Burcu Özberk'in annesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı, bir Instagram sayfası tarafından paylaşılması üzerine gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Burcu Özberk'in annesi güzelliği ile ilgi odağı olurken 'Annesi değil, ablası sanki', 'Burcu güzelliğini annesinden almış' yorumları yapıldı. İşte Burcu Özberk'in annesi...
25.03.2022 12:02 - Son Güncelleme: 25.03.2022 12:02
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve estetik iddialarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ancak ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Burcu Özberk'in annesinin genç yıllarına ait bir fotoğrafı görenler şaştı kaldı. Burcu Özberk tıpkı annesinin gençliğ.