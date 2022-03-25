Seren Serengil ölümden dönmüştü... Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan dikkat çeken cinsellik itirafı! "Tuvaletini..."

Bircan Bali, Seren Serengil ile 1 yıldır aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'ya "Seren'in bazı zamanlar sağlığının yerinde olmadığı dönemler oldu.Tuvaletini tutamadığı dönemler oldu. Bu dönemlerde sizin cinsel birlikteliğiniz söz konusu olmadı. Bu durum seni zorlamıyor mu?" diye sordu.