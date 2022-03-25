Seren Serengil ölümden dönmüştü... Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan dikkat çeken cinsellik itirafı! "Tuvaletini..."
Seren Serengil ölümden dönmüştü... Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan dikkat çeken cinsellik itirafı geldi. Seren Serengil, Yaşar İpek'ten olaylı bir şekilde boşandıktan sonra mutluluğu Mustafa Rahman Tohma'da bulmuştu. Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Bircan Bali'nin youTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bali'nin sorularına yanıt veren Tohma, Seren Serengil'in hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatırken, cinsellik hakkında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.
"TUVALETİNİ YAPAMIYORDU"
Ölümden dönmüştü... Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan dikkat çeken cinsellik itirafı!
Zayıflamak isterken ölümden dönen Seren Serengil ameliyattan önce zor günler yaşadı. Seren Serengil'i o dönem sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmadı.
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Bircan Bali'nin programına konuk oldu. Bircan Bali hayatının her detayını bildiği Serengil ile ilgili sevgilisine sorular sordu. Bircan Bali cinsellikle ilgili soruyu da atlamadı.
Bircan Bali, Seren Serengil ile 1 yıldır aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'ya "Seren'in bazı zamanlar sağlığının yerinde olmadığı dönemler oldu.Tuvaletini tutamadığı dönemler oldu. Bu dönemlerde sizin cinsel birlikteliğiniz söz konusu olmadı. Bu durum seni zorlamıyor mu?" diye sordu.
Tohma, bu sorusuna şöyle cevap verdi: "Hiç zorlamadı. Sonuç olarak 1,5 yıl Allah kimsenin başına vermesin. Ne zaman tuvalete gireceği ne zaman istifra edeceğini bilemediğimiz zamana girmişti. Karaciğer ve pankreas iflas etmek üzereydi. Benim aklıma hiçbir zaman cinsellik gelmedi. Hastalık süreci çok çok zordu."