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Haberler Magazin Burcu Özberk annesinin gençliğinin kopyası! Burcu Özberk'in annesini görenler Burcu'yu unuttu

Burcu Özberk annesinin gençliğinin kopyası! Burcu Özberk'in annesini görenler Burcu'yu unuttu

Estetik iddialarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu kez annesinin güzelliği ile çok konuşuldu. Burcu Özberk'in annesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı, bir Instagram sayfası tarafından paylaşılması üzerine gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Burcu Özberk'in annesi güzelliği ile ilgi odağı olurken 'Annesi değil, ablası sanki', 'Burcu güzelliğini annesinden almış' yorumları yapıldı. İşte Burcu Özberk'in annesi...

10.12.2021 11:23 - Son Güncelleme: 10.12.2021 16:56
Burcu Özberk annesinin gençliğinin kopyası! Burcu Özberk’in annesini görenler Burcu’yu unuttu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve estetik iddialarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ancak ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

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Burcu Özberk annesinin gençliğinin kopyası! Burcu Özberk’in annesini görenler Burcu’yu unuttu

Burcu Özberk'in annesinin genç yıllarına ait bir fotoğrafı görenler şaştı kaldı. Burcu Özberk tıpkı annesinin gençliğ.

Burcu Özberk annesinin gençliğinin kopyası! Burcu Özberk’in annesini görenler Burcu’yu unuttu

İşte Burcu Özberk başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Burcu Özberk annesinin gençliğinin kopyası! Burcu Özberk’in annesini görenler Burcu’yu unuttu

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

Burcu Özberk annesinin gençliğinin kopyası! Burcu Özberk’in annesini görenler Burcu’yu unuttu
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