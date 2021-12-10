Mine Tugay’ı taciz etmişti… ’Cinsel taciz davası’nda mahkeme kararını verdi!

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Özpağda, "Sanığın tanımasa dahi müvekkilime hakaret ve taciz içeren mesajlar attığı açıktır" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın müşteki Mine Tugay'a yönelik eyleminden dolayı 'cinsel taciz' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık, mesajın gönderildiği hesabın kendisine ait olduğunu ancak hesabının çalındığını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.