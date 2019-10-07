1 milyonluk soruyu açtıran Arda Ayten kimdir, aslen nereli? Kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı!

Onun adı Arda Ayten... Türkiye son günlerde onu konuşuyor. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran ve doğru yanıtlayan Arda Ayten, tarih yazmış ve bir milyonluk ödülün sahibi olmuştu. Arda Ayten kimdir, aslen nereli, ne kadar kazandı, hangi üniversitede, ne okuyor, kaç yaşında, sorularının yanıtları aranırken Arda Ayten kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı. İşte yarışmaya daha fazla kitap alabilmek adına katıldığını söyleyen Arda Ayten'in açıklamaları.

07.10.2019 10:44 - Son Güncelleme: 07.10.2019 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





