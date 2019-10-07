1 milyonluk soruyu açtıran Arda Ayten kimdir, aslen nereli? Kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı!
Onun adı Arda Ayten... Türkiye son günlerde onu konuşuyor. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran ve doğru yanıtlayan Arda Ayten, tarih yazmış ve bir milyonluk ödülün sahibi olmuştu. Arda Ayten kimdir, aslen nereli, ne kadar kazandı, hangi üniversitede, ne okuyor, kaç yaşında, sorularının yanıtları aranırken Arda Ayten kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı. İşte yarışmaya daha fazla kitap alabilmek adına katıldığını söyleyen Arda Ayten'in açıklamaları.
Tüm Türkiye onu konuşuyor... atv ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezon ilk bölümününe Arda Ayten damgasını vurdu. "Kim Milyoner Olmak İster"de bir ilke imza atarak 1 milyon liralık ödüle ulaşan 19 yaşındaki Arda Ayten'in hikayesi yürek burkan cinsten.
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Onun adı Arda Ayten. Henüz 19 yaşında ama hayalleri kocaman. İskenderunlu bir ailenin çocuğu. Anne ve babası 4 yaşındayken ayrıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda 1 milyon liralık soru için nefesler tutulmuştu
ARDA KAZANDIĞI PARAYLA NE YAPACAK?
Cevap olarak ise "A- Vatan, B- Kan, C-Toprak, D- Yurt" seçenekleri verildi. Doğru şıkkı bulabilmek için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını defalarca ezberden okuyan Arda, herkesi gururlandırdı. Arda sonunda "C- Toprak" şıkkını seçerek doğru cevabı bulup tam 1 milyon liranın sahibi oldu.
Arda Ayten parayla ne yapacağını Sabah'a anlattı.