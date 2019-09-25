Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler şaşkına döndü

Reyting rekortmeni Arka Sokaklar'ın yeni sezonu başladı. Yıllardır büyük bir heyecanla izlenen dizinin eski yıldızı Gamze Özçelik yine gündem oldu. 'Komiser Zeynep' karakterine hayat veren Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

25.09.2019 12:06 - Son Güncelleme: 25.09.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





