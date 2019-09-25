Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşini görenler şaşkına döndü
Reyting rekortmeni Arka Sokaklar'ın yeni sezonu başladı. Yıllardır büyük bir heyecanla izlenen dizinin eski yıldızı Gamze Özçelik yine gündem oldu. 'Komiser Zeynep' karakterine hayat veren Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.
MELTEM ÖZÇELİK KİMDİR?
Başrol oyuncularının Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in üstlendiği Kiraz Mevsimi dizisinde 'Gaye' karakteri ile karşımıza Meltem Özçelik, bir zamanlar modellikle de ilgilenmişti. Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu ile yeniden izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. 500 bölümü geride bırakan Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik, ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelikle dikkat çekti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor.