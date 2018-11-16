Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evleniyor! Çift nisan ayında nişanlanacak

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, evliliğe ilk adımı atıyor. Ahmet Kural'ın eski nişanlısı olan Burcu Kıratlı, Nisan ayında Sinan Akçıl ile nişanlanacak. Çiftin yaz aylarında da nikah masasına oturacağı dedikodular arasında. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'de bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Özel hayatı hakkında sıkça gündeme gelen ikili konuşmaktan çekinirken Sinan Akçıl, basın mensuplarının sorularına "Her şey güzel" şeklinde açıklama yaptı.

16 Kasım 2018 Cuma, 13:10:37 Güncelleme: 13:23:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





