Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evleniyor! Çift nisan ayında nişanlanacak

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, evliliğe ilk adımı atıyor. Ahmet Kural'ın eski nişanlısı olan Burcu Kıratlı, Nisan ayında Sinan Akçıl ile nişanlanacak. Çiftin yaz aylarında da nikah masasına oturacağı dedikodular arasında. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'de bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Özel hayatı hakkında sıkça gündeme gelen ikili konuşmaktan çekinirken Sinan Akçıl, basın mensuplarının sorularına "Her şey güzel" şeklinde açıklama yaptı.

16 Kasım 2018 Cuma, 13:10:37 Güncelleme: 13:23:44
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evleniyor! Çift Nisan ayında nişanlanacak
BURCU KIRATLI İLE SİNAN AKÇIL EVLENİYOR!
Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, evliliğe ilk adımı atıyor.
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evleniyor! Çift Nisan ayında nişanlanacak

NİŞAN NİSAN'DA!

Son dönemde her yere birlikte katılan çiftin, gelecek yıl nisan ayında nişanlanacağı öğrenildi.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evleniyor! Çift Nisan ayında nişanlanacak

DÜĞÜN DETAYLARI KONUŞULUYOR

İkilinin, aileleri birbirleriyle tanışırken, düğün detaylarını konuştukları söyleniyor.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evleniyor! Çift Nisan ayında nişanlanacak

Yaz aylarında nikah masasına oturacakları konuşulan sevgililerin, haberi sadece aile yakınlarıyla paylaştıkları konuşuluyor.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evleniyor! Çift Nisan ayında nişanlanacak

Çift, önceki gece katıldıkları davette neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Sorulara cevap vermeyen ikili, objektiflere poz verdi.

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