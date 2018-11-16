Işın Karacadan eski eşi Sedat Doğan ve İrem Derici hakkında şok iddia! Sedat Doğan kimdir?

O gün artık dedim ki, 'Hayat çok sert ve çok acımasız, insanı çok yaralayan bir şey'. Ben kimseyi kimseye kötülemedim. İrem Derici, Sedat'a evlenme teklifi etmiş. İrem Derici bizim evli olduğumuzu da biliyordu. Ben sadece benim gözlerime bakmalarını bekliyorum. İrem Derici'yi ben de sevmiyorum.