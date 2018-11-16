Işın Karacadan eski eşi Sedat Doğan ve İrem Derici hakkında şok iddia! Sedat Doğan kimdir?

Işın Karaca'dan eski eşi Sedat Doğan ve İrem Derici hakkında şok iddia! Sedat Doğan kimdir?
Işın Karaca, konuk olduğu bir magazin programında eski eşi Sedat Doğan ve yakın arkadaşı İrem Derici hakkında şok eden iddialarda bulundu. Işın Karaca 'nın iddialarına göre; Sedat Doğan ve İrem Derici, henüz Sedat Doğan ve Işın Karaca boşanmamışken birliktelik yaşadılar. Işın Karaca arkadaşı İrem Derici ile kocasını el ele gördüğü an hayatın çok acımasız olduğunu anladığını ifade etti. Işın Karaca, İrem Derici'nin eski eşi Sedat Doğan'a evlenme teklifi ettiğini de belirtti. İşte Işın Karaca'dan şok eden açıklamanın detayları...
"AŞIRI DUYGUSAL BİR KADINIM"
Işın Karaca'nın açıklamaları şöyle:
"Tuğrul ile huzuru buldum. Gece uyuduğumda üzerimi örtecek bir adamla birlikteyim. Aşırı duygusal bir kadınım. Tuğrul'a çok fazla mesaj geliyor, 'Çok yakışıklısın, bu evlilikle ne yapıyorsun? gibi. İnsanın delirmemesi mümkün değil. Bu tarz durumlarda, sosyal medyada en güzel şey bir kişiyi engellemek. Sosyal medyada kadınlığını dişiliğini kullanan kişilere cevap veriyorum genelde. Onlara cevap verirken 'Ben Işın ablan' diyorum."
"İREM DERİCİ, SEDAT DOĞAN'A EVLENME TEKLİFİ ETMİŞ"
"Sedat'la evlendiğimde imzayi attığım an annemin haklı çıktığını anladım. Babamın hasta olduğu dönemler çok zordu. Biz Sedat'la boşanmamıştık daha. Bir gece bir arkadaşım İrem Derici'nin Facebookhesabındaki bir fotoğrafı gönderdi. O fotoğrafta İrem Derici ve Sedat el ele tutuşuyordu.
Onun sesini, şarkılarını ve ahlaki olarak da beğenmiyorum. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil tabii. Ama hepimizin değerleri başka. İrem genelde benim sahne aldığım yerlerde sahne almıyor. Karşılaşsak hiçbir şey yapmam. Onun gözüne bakmak isterim. Bir insanın gerçek duygusunu anlamak için gözüne bakmak lazımmış"