Ahmet Kuralın eski sevgilisi Burcu Kıratlı Sinan Akçıl ile el ele görüntülendi!

Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Burcu Kıratlı Sinan Akçıl ile el ele görüntülendi!
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl sonunda yakalandı. Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddet gündemdeki yerini korurken eski nişanlısı Burcu Kıratlı gündeme geldi. Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi'de herkesin beğenisini kazanan güzel oyuncu Kıratlı, önceki gün Sinan Akçıl ile Etiler'de bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Özel hayatları hakkında konuşmak istemeyen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl muhabirlerin sorularını yanıtlamamayı tercih etti. Mekandan uzaklaşırken Sinan Akçıl muhabir arkadaşlara yalnızca, "Her şey çok güzel"dedi. İşte Ahmet Kural'ın eski nişanlısı Burcu Kıratlı'nın yeni sevgilisi Sinan Akçıl ile el ele görüntüleri...
Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddet gündemdeki yerini korurken eski nişanlısı Burcu Kıratlı gündeme geldi. Aşk ve Mavi dizisinde herkesin beğenisini kazanan güzel oyuncu, önceki gün yeni aşkıyla el ele görüntülendi.
SİNAN AKÇIL BUSE NARCI'DAN AYRILDIKTAN SONRA KALBİMDE BİRİ VAR DEMİŞTİ!
İlk defa el ele görüntülenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinin isimleri, geçtiğimiz günlerde bir kanalda yayınlanan magazin programında aşk dedikodularına karışmış ancak ikiliden bir açıklama gelmemişti. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'de bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.
BUSE NARCI'NIN YUNAN HEYKELİ BURCU KIRATLI'YA YAR OLDU!
Sinan Akçıl kendisine "Yunan heykelim" diyen oyuncu Buse Narcı ile yaşadığı kısa süreli ilişkisinin ardından 2016 Best Model of Turkey birincisi Gizem Kayalı ile bir aşka yelken açmış, verdiği bir İstanbul konserinde de aşkını herkese haykırmıştı. Çift daha sonra ayrılmıştı.