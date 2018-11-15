Ahmet Kuralın eski sevgilisi Burcu Kıratlı Sinan Akçıl ile el ele görüntülendi!

İlk defa el ele görüntülenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinin isimleri, geçtiğimiz günlerde bir kanalda yayınlanan magazin programında aşk dedikodularına karışmış ancak ikiliden bir açıklama gelmemişti. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'de bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.