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Burcu Kıratlı ile Boşanan Sinan Akçıl'dan itiraf: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

Sinen Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay önce evlenmiş ancak evliliklerinde yaşadıkları krizleri atlatamadıkları için geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı. Ferhat Göçer verdiği konserde, Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise'den bahsederek Burcu Kıratlı'yı çileden çıkarmış bunun üzerine Kıratlı mekanı terk etmişti. Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'in bu sözleri üzerine 'Densiz' demişti. Göçer ise Akçıl'a karşılık olarak 'Medya maymunu' ifadelerini kullanmıştı. "Karım dediğim insanın kimse gururunu kıramaz" diyen Akçıl'dan bir itiraf geldi.

19.09.2019 16:42 - Son Güncelleme: 19.09.2019 16:42
Burcu Kıratlı ile Boşanan Sinan Akçıl'dan itiraf: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 9 ay önce dünyaevine girmişti. Aşk hayatıyla ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı.

Burcu Kıratlı ile Boşanan Sinan Akçıl'dan itiraf: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

Çift, geçtiğimiz haftalarda Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Sinan Akçıl adliye çıkışı, "Herkes için hayırlısı olsun. Anlaşmalı boşandık" demişti.

Burcu Kıratlı ile Boşanan Sinan Akçıl'dan itiraf: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile biten evliliğinden sonra bir magazin programına konuştu. İşte Akçıl'ın açıklamalarından satır başları...

Burcu Kıratlı ile Boşanan Sinan Akçıl'dan itiraf: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

"Yurtdışına gitmedim. Ben hep Türkiye sınırları içinde değişik yerlerdeydim." diyen Akçıl, "Burcu Kıratlı ile evliliğini inatlaşma mı bitirdi? " sorusu üzerine açıklama yapmaktan kaçınarak, "İnsan yaşadığı özel duyguların arkasından bence hiç bir zaman konuşmamalı" dedi.

Burcu Kıratlı ile Boşanan Sinan Akçıl'dan itiraf: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

"KİMSE BENİM KARIMIN GURURUNU İNCİTEMEZ"

Sinan Akçıl - Ferhat Göçer'le yaşadığı polemikle ilgili de açıklamalarda bulundu. Akçıl o dönem hala eşi olan Burcu Kıratlı ile katıldıkları bir düğün töreninde Ferhat Göçer'in sahnede Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise ile ilgili konuşmaları üzerine kızmış ve Göçer'e: Densiz demişti.

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