Burcu Kıratlı ile Boşanan Sinan Akçıl'dan itiraf: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!

"KİMSE BENİM KARIMIN GURURUNU İNCİTEMEZ"

Sinan Akçıl - Ferhat Göçer'le yaşadığı polemikle ilgili de açıklamalarda bulundu. Akçıl o dönem hala eşi olan Burcu Kıratlı ile katıldıkları bir düğün töreninde Ferhat Göçer'in sahnede Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise ile ilgili konuşmaları üzerine kızmış ve Göçer'e: Densiz demişti.