Burcu Kıratlı ile Boşanan Sinan Akçıl'dan itiraf: Ferhat Göçer'in kızı bana mesaj attı!
Sinen Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay önce evlenmiş ancak evliliklerinde yaşadıkları krizleri atlatamadıkları için geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı. Ferhat Göçer verdiği konserde, Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise'den bahsederek Burcu Kıratlı'yı çileden çıkarmış bunun üzerine Kıratlı mekanı terk etmişti. Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'in bu sözleri üzerine 'Densiz' demişti. Göçer ise Akçıl'a karşılık olarak 'Medya maymunu' ifadelerini kullanmıştı. "Karım dediğim insanın kimse gururunu kıramaz" diyen Akçıl'dan bir itiraf geldi.
19.09.2019 16:42
- Son Güncelleme: 19.09.2019 16:42
"KİMSE BENİM KARIMIN GURURUNU İNCİTEMEZ"
Sinan Akçıl - Ferhat Göçer'le yaşadığı polemikle ilgili de açıklamalarda bulundu. Akçıl o dönem hala eşi olan Burcu Kıratlı ile katıldıkları bir düğün töreninde Ferhat Göçer'in sahnede Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise ile ilgili konuşmaları üzerine kızmış ve Göçer'e: Densiz demişti.
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