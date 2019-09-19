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Tuvana Türkay'ın fotoğrafını görenler şok oldu! İşte güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın eski hali...

Tuvana Türkay güzelliği ile son dönemin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Alper Potuk'un 3 yıl süren ilişkileri boyunca kendisini 3 defa aldatması üzerine ayrılık kararı alan Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozu ile çok konuşulmuştu. Şimdilerde yeni bir dizide rol alan Tuvana Türkay'ın eski hali hayranları tarafından merak edildi. 28 yaşındaki Tuvana Türkay'ın estetiksiz halini görenler şok oldu. İşte Tuvana ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

19.09.2019 17:10 - Son Güncelleme: 19.09.2019 17:46
Tuvana Türkay'ın fotoğrafını görenler şok oldu! İşte güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın eski hali...

Tuvana Türkay'ın eski hali sosyal medya gündemine düştü. 28 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda bikinili pozu ile çok konuşulmuştu. Son günlerin en popüler ünlülerinden olan Tuvana Türkay'ın estetiksiz halini görenler çok şaşırdı. İşte Tuvana Türkay ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...

Tuvana Türkay'ın fotoğrafını görenler şok oldu! İşte güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın eski hali...

SERENAY SARIKAYA

Tuvana Türkay'ın fotoğrafını görenler şok oldu! İşte güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın eski hali...

SERENAY SARIKAYA

Tuvana Türkay'ın fotoğrafını görenler şok oldu! İşte güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın eski hali...

BENSU SORAL

Tuvana Türkay'ın fotoğrafını görenler şok oldu! İşte güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın eski hali...

BENSU SORAL

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