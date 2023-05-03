Acun Ilıcalı küplere bindi! Survivor Osman Can sinir krizi geçirdi takımdakilere ağzına geleni söyledi "Vermişler bize at hırsızlarını" Murat Ceylan...
Bu sezon reytinglerde beklentinin çok çok altında kalan Survivor 2023, TV 8 ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı, kavganın gürültünün eksik olmadığı Survivor 2023'ün en çok dikkat çeken isimlerinden biri Osman Can Ural. Önceki akşam kaybettiği oyun sonrası sinir krizi geçiren Osman Can Ural'a, sunucu Murat Ceylan'dan büyük bir tepki geldi. İşte yaşananlar.
03.05.2023 11:36 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:48
Halka oyunu oynanan Survivor'da gergin anlar yaşandı. Yarışmacılardan Aziz'in halkayı fırlatamadı. Bu durumu gören Osman Can, "Çevirme bileğini" diyerek Aziz'e seslendi.