Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım yıldönümünde aşka geldi! ‘Bir ömür yetmez’ dedi biricik eşi Iman Elbani ile sarmaş dolaş paylaştı
Aziz'in yıldızı Murat Yıldırım yıldönümünde aşka geldi! Aziz dizisinde Damla Sönmez ve Simay Barlas ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Murat Yıldırım, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani ile sarmaş dolaş bir pozunu 'Bir ömür yetmez' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Murat Yıldırım'ın o paylaşımı...
25.12.2021 23:54
- Son Güncelleme: 25.12.2021 23:54
Iman Elbani ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabında paylaşımda bulunan Murat Yıldırım'ın eşiyle verdiği poz, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.