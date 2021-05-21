Burcu Esmersoy’u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Burcu Esmersoy'u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, imaj değiştirdi. Geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda beyaz saçlarının sorulması üzerine "O beyazlar benim yaşanmışlıklarım. Erkekte de beyaz saçı çok seviyorum" diyerek gündem olan Esmersoy, saç tasarımında değişikliğe gitti. Ünlü sunucu, saçının rengini değiştirerek kahkül kestirdi. Esmersoy'un yeni imajını görenler ünlü sunucuyu tanımakta zorlandı. İşte ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un yeni imajı…

21.05.2021 21:07 - Son Güncelleme: 21.05.2021 21:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





