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Burcu Esmersoy’u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Burcu Esmersoy'u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, imaj değiştirdi. Geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda beyaz saçlarının sorulması üzerine "O beyazlar benim yaşanmışlıklarım. Erkekte de beyaz saçı çok seviyorum" diyerek gündem olan Esmersoy, saç tasarımında değişikliğe gitti. Ünlü sunucu, saçının rengini değiştirerek kahkül kestirdi. Esmersoy'un yeni imajını görenler ünlü sunucuyu tanımakta zorlandı. İşte ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un yeni imajı…

21.05.2021 21:07 - Son Güncelleme: 21.05.2021 21:07
Burcu Esmersoy’u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy, imaj değiştirdi.

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Burcu Esmersoy’u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü sunucu, saçlarını boyatarak kahkül kestirdi. Yeni imajını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy'un görenler tanımakta zorlandı.

Burcu Esmersoy’u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

Esmersoy'a pek çok takipçisi övgüler yağdırırken, bir kısmı da 'Bu kim? Eski Burcu'yu geri ver' yorumunda bulundu.

Burcu Esmersoy’u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı sallayan yeni imajı…

Burcu Esmersoy’u tanımak imkansız! Yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

NE OLMUŞTU?
Geçen ay bir ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Burcu Esmersoy, saçındaki beyazların sorulması üzerine bu durumdan rahatsız olmadığını söylemişti.