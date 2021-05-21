Ebru Şahin Cedi Osman’la gittiği Maldivler’de şov yaptı! İpli bikinisiyle poz verdi sosyal medyayı yaktı kavurdu
Ebru Şahin Cedi Osman'la çıktığı Maldivler'de şov yaptı! İpli bikinisiyle poz verdi… Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle 3 sezon boyunca atv ekranlarında fırtınalar estiren ünlü oyuncu Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler'de aldı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında aşk tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İpli bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabında yayınlayan Şahin, adeta sosyal medyayı yaktı kavurdu. İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan o paylaşımı…
21.05.2021 22:50
- Son Güncelleme: 21.05.2021 23:30
Başrollerini Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisinde 3 sezon boyunca Reyyan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile tatil için Maldivler'e gitti.
Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu, ipli bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şahin'in düzgün fiziğine övgü yağdırdı.
Takipçileri, Ebru Şahin'in paylaşımına "Yandı buralar", "Ne kadar fitsin", "Her fotoğrafta bu kadar mükemmel olmak zorunda mısın" yorumlarını yazdı. Cedi Osman ise sevgilisine "Şey mi dostum…" yorumunda bulundu.
İşte ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…