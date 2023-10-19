Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi! Tülay Gökçimen o paylaşıma dikkat çekti: Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek…

Soykırımcı İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama başladı. Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak savaş suçu işleyen İsrail'e birçok Türk ünlü isim lanet yağdırdı. Burcu Esmersoy'un beğendiği bir paylaşım ise dikkat çekti. Yönetmen Tülay Gökçimen, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın Davut Yıldızlı ve "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını beğenen Esmersoy'a sosyal medyadan seslendi. Gökçimen, "Elinde oyuncağı ile katledildi çocuklarımız! Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek…" ifadelerini kullandı. Esmersoy'dan da açıklama geldi. İşte o paylaşım...