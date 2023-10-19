SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi! Tülay Gökçimen o paylaşıma dikkat çekti: Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek…

Soykırımcı İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama başladı. Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak savaş suçu işleyen İsrail'e birçok Türk ünlü isim lanet yağdırdı. Burcu Esmersoy'un beğendiği bir paylaşım ise dikkat çekti. Yönetmen Tülay Gökçimen, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın Davut Yıldızlı ve "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını beğenen Esmersoy'a sosyal medyadan seslendi. Gökçimen, "Elinde oyuncağı ile katledildi çocuklarımız! Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek…" ifadelerini kullandı. Esmersoy'dan da açıklama geldi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 13:27 Güncelleme 19 Ekim 2023, 14:40
Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi! Tülay Gökçimen o paylaşıma dikkat çekti: Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek… 1

Yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atan katil İsrail'e Türk ünlülerden tepki yağarken Burcu Esmersoy'un beğendiği bir paylaşım dikkat çekti.

Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi! Tülay Gökçimen o paylaşıma dikkat çekti: Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek… 2

Burcu Esmersoy ise İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın Davut Yıldızlı ve "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi.

Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi! Tülay Gökçimen o paylaşıma dikkat çekti: Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek… 3

Yönetmen Tülay Gökçimen ise Burcu Esmersoy'un Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik İsrail'in yaptığı katliamları hatırlatıp Burcu Esmersoy'un İsrail'i desteklediğini iddia ederek tepki gösterdi.

SON DAKİKA