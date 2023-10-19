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5 yıl öncesini anlatan Esra Balamir’in itirafları Dilan Polat’ı kızdırdı! “Otobüs durağından alıyordum” Meğer Demet Akalın’la da o tanıştırmış...

Ünlü şarkıcı Esra Balamir, 'Vergi kaçırma' ve 'Suç örgütü kurma' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Polat ile 5 yıl önce yollarının kesiştiğini belirten Balamir, "Kısa sürede bu kadar zengin olması beni şaşırttı" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ı Demet Akalın'la da tanıştırdığını belirten şarkıcı, itiraflarıyla gündem oldu. Balamir'in açıklamalarına sinirlenen Polat'tan ise yanıt gecikmedi.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 15:34 Güncelleme 19 Ekim 2023, 15:59
5 yıl öncesini anlatan Esra Balamir’in itirafları Dilan Polat’ı kızdırdı! “Otobüs durağından alıyordum” Meğer Demet Akalın’la da o tanıştırmış... 1

Şarkıcı Esra Balamir, son günlerde yayınladığı sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

5 yıl öncesini anlatan Esra Balamir’in itirafları Dilan Polat’ı kızdırdı! “Otobüs durağından alıyordum” Meğer Demet Akalın’la da o tanıştırmış... 2

Dilan Polat ile 5 yıl önce yollarının kesiştiğini söyleyen Balamir, 'Dilan'ı tanıdığımda kendi halinde bir kadındı. Kısa sürede bu kadar zengin olması beni şaşırttı' dedi.

5 yıl öncesini anlatan Esra Balamir’in itirafları Dilan Polat’ı kızdırdı! “Otobüs durağından alıyordum” Meğer Demet Akalın’la da o tanıştırmış... 3

2. Sayfa programına konuk olan Esra Balamir, Dilan Polat'ı magazin dünyasıyla tanıştıran belirterek şu açıklamalarda bulundu:

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