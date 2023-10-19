5 yıl öncesini anlatan Esra Balamir’in itirafları Dilan Polat’ı kızdırdı! “Otobüs durağından alıyordum” Meğer Demet Akalın’la da o tanıştırmış...

Ünlü şarkıcı Esra Balamir, 'Vergi kaçırma' ve 'Suç örgütü kurma' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Polat ile 5 yıl önce yollarının kesiştiğini belirten Balamir, "Kısa sürede bu kadar zengin olması beni şaşırttı" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ı Demet Akalın'la da tanıştırdığını belirten şarkıcı, itiraflarıyla gündem oldu. Balamir'in açıklamalarına sinirlenen Polat'tan ise yanıt gecikmedi.