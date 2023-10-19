5 yıl öncesini anlatan Esra Balamir’in itirafları Dilan Polat’ı kızdırdı! “Otobüs durağından alıyordum” Meğer Demet Akalın’la da o tanıştırmış...

Ünlü şarkıcı Esra Balamir, 'Vergi kaçırma' ve 'Suç örgütü kurma' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Polat ile 5 yıl önce yollarının kesiştiğini belirten Balamir, "Kısa sürede bu kadar zengin olması beni şaşırttı" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ı Demet Akalın'la da tanıştırdığını belirten şarkıcı, itiraflarıyla gündem oldu. Balamir'in açıklamalarına sinirlenen Polat'tan ise yanıt gecikmedi.
Şarkıcı Esra Balamir, son günlerde yayınladığı sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dilan Polat ile 5 yıl önce yollarının kesiştiğini söyleyen Balamir, 'Dilan'ı tanıdığımda kendi halinde bir kadındı. Kısa sürede bu kadar zengin olması beni şaşırttı' dedi.
2. Sayfa programına konuk olan Esra Balamir, Dilan Polat'ı magazin dünyasıyla tanıştıran belirterek şu açıklamalarda bulundu: