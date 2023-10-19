SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni paylaşım geldi! Son halini gören inanamadı: Ne kadar büyümüş

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. New York'tan paylaşımda bulunan oyuncu, ilk göz ağrısı Lara ile kamera karşısına geçti. Lara'nın son hali sosyal medyada gündem olurken "Ne kadar büyümüş", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Meryem Uzerli'nin ilk göz ağrısı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 13:02 Güncelleme 19 Ekim 2023, 13:13
2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni paylaşım geldi! Son halini gören inanamadı: Ne kadar büyümüş 1

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni paylaşım geldi! Son halini gören inanamadı: Ne kadar büyümüş 2

Uzerli, Şubat 2014'te Can Ateş'ten olan kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni paylaşım geldi! Son halini gören inanamadı: Ne kadar büyümüş 3

Oyuncu, Ocak 2021'de de Amerikalı sevgilisiyle olan birlikteliğinden dünyaya gelen Lily Koi'yi kucağına almıştı.

SON DAKİKA