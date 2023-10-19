2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısına bakın! Yeni paylaşım geldi! Son halini gören inanamadı: Ne kadar büyümüş

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. New York'tan paylaşımda bulunan oyuncu, ilk göz ağrısı Lara ile kamera karşısına geçti. Lara'nın son hali sosyal medyada gündem olurken "Ne kadar büyümüş", "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Meryem Uzerli'nin ilk göz ağrısı...