Burcu Esmersoy spor değil adeta şov yaptı! 'Hissettirmeden ejderha bitirmeceli ders'

44 yaşındaki Burcu Esmersoy spor yaparken çekildiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Burcu Esmersoy, fit görünümünü spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu her defasında vurgulamayı ihmal etmiyor. İşte şarkılar eşliğinde boks yapan ve halter kaldıran Burcu Esmersoy başta olmak üzere ünlülerin spor yaparkan ki halleri...