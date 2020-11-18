Burcu Esmersoy spor değil adeta şov yaptı! 'Hissettirmeden ejderha bitirmeceli ders'
Babası hakkında itirafları, değişken aşk hayatı, doğal güzelliği ve fit görünümü derken Burcu Esmersoy yine gündemde. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy, spor yaptığı anları Instagram hesabından, 'Hissettirmeden ejderha bitirmeceli ders' notuyla paylaştı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Burcu Esmersoy'a sosyal medyada, 'Spor değiş şov yaptı sanki' şeklinde yorumlar yapıldı.
18.11.2020 14:30
- Son Güncelleme: 18.11.2020 14:30
44 yaşındaki Burcu Esmersoy spor yaparken çekildiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Burcu Esmersoy, fit görünümünü spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu her defasında vurgulamayı ihmal etmiyor. İşte şarkılar eşliğinde boks yapan ve halter kaldıran Burcu Esmersoy başta olmak üzere ünlülerin spor yaparkan ki halleri...
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