Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle babasını bile şaşırttı! Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu...
Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle babasını bile şaşırttı! Ameliyat olduktan sonra 58 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu'nun paylaşımları, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 45 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolarla ilgili geçtiğimiz günlerde "Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti 'Baba ben buradayım' dedim. Öyle tanıdılar.''demişti. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
Yeşim ceren Bozoğlu'nu son haliyle babası bile tanımadı. Bir dönem 110 kilo alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, 58 kiloya kadar düştü. Yeşim Ceren Bozoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı, eğitmen. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. ... Sayısız kısa filmde oynamıştır. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...