Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle babasını bile şaşırttı! Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu...

Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle babasını bile şaşırttı! Ameliyat olduktan sonra 58 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu'nun paylaşımları, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 45 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolarla ilgili geçtiğimiz günlerde "Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti 'Baba ben buradayım' dedim. Öyle tanıdılar.''demişti. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...

10.12.2019 17:13 - Son Güncelleme: 10.12.2019 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





