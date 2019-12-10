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Masterchef'in Danilo şefi eşi ve oğluyla bu paylaşımı yaptı! Danilo Zanna'nın melez oğlu sosyal medyayı salladı

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 37 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen şeylerden biri, tabi ki ailesi... Danilo Zanna, eşi ve oğlu ile fotoğraf paylaştı. Oğlu Zeno Tibet, tatlılığıyla sosyal medyayı salladı. İşte başta MasterChef'in Danilo şefi Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin çocukları.

10.12.2019 16:07 - Son Güncelleme: 10.12.2019 16:48
Masterchef'in Danilo şefi eşi ve oğluyla bu paylaşımı yaptı! Danilo Zanna'nın melez oğlu sosyal medyayı salladı

MasterChef adlı programda jüri üyeliği yapan Danilo Zanna, tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı.

Masterchef'in Danilo şefi eşi ve oğluyla bu paylaşımı yaptı! Danilo Zanna'nın melez oğlu sosyal medyayı salladı

Tuğçe Demirbilek Zanna ile evli olan Danilo Zanna'nın oğlu adeta bir fenomen. İşte başta Danlo Zanna'nın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

Masterchef'in Danilo şefi eşi ve oğluyla bu paylaşımı yaptı! Danilo Zanna'nın melez oğlu sosyal medyayı salladı

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ve ikizleri..

Masterchef'in Danilo şefi eşi ve oğluyla bu paylaşımı yaptı! Danilo Zanna'nın melez oğlu sosyal medyayı salladı

İşte Alin ve Lina

Masterchef'in Danilo şefi eşi ve oğluyla bu paylaşımı yaptı! Danilo Zanna'nın melez oğlu sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ ve kızı Su

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