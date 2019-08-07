Sibel Can ve kızı Melisa'nın fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü! Melisa Ural değişimiyle ağızları açık bıraktı

Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasının gündemine oturmaya başladı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu.