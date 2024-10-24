Burcu Esmersoy galerisi: "Evimde boş duvar kalmadı"

Bu yıl fuarda 14 ülkeden 50 galerinin yanı sıra, Madrid Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kültürel İlişkiler Departmanı ve İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından desteklenen Born in theSeventies (Yetmişli Yıllarda Doğanlar) sergisinde 15 farklı galerinin eserleri de yer alacak. Fuara, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katılarak etkinliğin ilk gününden objektiflere yansıdı.

"BEN KOLEKSİYONERİM AYNI ZAMANDA"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, "Ben her sene gelmeye çalışıyorum. O kadar güzel ki... Bütün günümü geçirebilirim burada." dedi.

Kendisinin de bir koleksiyoner olduğunu dile getiren Esmersoy, "Ben koleksiyonerim aynı zamanda. Utanıyorum bunu söylemeye ama fena değilimdir. Epey iyi eserlerim var. Heykel çok toplarım, resim çok toplarım. Benim evimde artık boş duvar kalmadı. Bazı koleksiyonerler alırlar ve duvara yaslayıp bırakırlar. Hepsinin böyle şeyleri olmuştur. Ben de duvara yaslamadan direk duvara asabileceğim eserleri almayı tercih ediyorum. Bazen arkadaşlarımın evlerine hediye ederim. Ama geri almak karşılığında. Biraz onların evinde dursun diye arada sırada veriyorum" diyerek güldü.