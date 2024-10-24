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Burcu Esmersoy galerisi: "Evimde boş duvar kalmadı"

Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Fuar, çağdaş sanatın önde gelen temsilcilerini ve eserlerini bir araya getirirken, ünlü isimlerde etkinliğe ilgi gösteriyor. Bu yıl fuarı gezen isimlerden biri de Burcu Esmersoy oldu. Esmersoy, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada "İyi bir koleksiyonerim" diyerek sanat eserlerine olan ilgisini ve koleksiyonunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti .

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:30 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:30
Burcu Esmersoy galerisi: Evimde boş duvar kalmadı

Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 19. edisyonuyla 24 - 27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

Burcu Esmersoy galerisi: Evimde boş duvar kalmadı

Bu yıl fuarda 14 ülkeden 50 galerinin yanı sıra, Madrid Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kültürel İlişkiler Departmanı ve İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından desteklenen Born in theSeventies (Yetmişli Yıllarda Doğanlar) sergisinde 15 farklı galerinin eserleri de yer alacak. Fuara, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katılarak etkinliğin ilk gününden objektiflere yansıdı.

Burcu Esmersoy galerisi: Evimde boş duvar kalmadı

"BEN KOLEKSİYONERİM AYNI ZAMANDA"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, "Ben her sene gelmeye çalışıyorum. O kadar güzel ki... Bütün günümü geçirebilirim burada." dedi.

Kendisinin de bir koleksiyoner olduğunu dile getiren Esmersoy, "Ben koleksiyonerim aynı zamanda. Utanıyorum bunu söylemeye ama fena değilimdir. Epey iyi eserlerim var. Heykel çok toplarım, resim çok toplarım. Benim evimde artık boş duvar kalmadı. Bazı koleksiyonerler alırlar ve duvara yaslayıp bırakırlar. Hepsinin böyle şeyleri olmuştur. Ben de duvara yaslamadan direk duvara asabileceğim eserleri almayı tercih ediyorum. Bazen arkadaşlarımın evlerine hediye ederim. Ama geri almak karşılığında. Biraz onların evinde dursun diye arada sırada veriyorum" diyerek güldü.

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