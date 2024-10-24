Burcu Biricik, kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anları anlattı

Fuara ilk günden itibaren sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü sima katıldı ve objektiflere yansıdı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, çağdaş sanatın en önemli temsilcilerini bir araya getirerek ilham verici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ziyaretçiler farklı kültürlerden gelen eserleri inceleyerek çağdaş sanatın dinamik dünyasına dair yeni akış açıları kazanma fırsatı bulacak.

"BU SEZON YOKUM"

Burcu Biricik de kardeşi ile birlikte fuara katılanlar arasındaydı. Biricik, "Bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bence kıyasıya bir yarış ile başladı. Diziler harika gidiyor. Çok güzel diziler var. Ben çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" dedi.