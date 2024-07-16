Zayıflığının sırrını tek tek açıklamıştı! 40'lık Hatice Şendil giydi bikinisini yaptı şovunu! Eşi Burak Sağyaşar'dan öyle bir yorum geldi ki...

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte pek çok ünlü, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için ünlü tatil yerlerine akın etti. Bu ünlüler arasında yer alan başarılı oyuncu Hatice Şendil de tatil seçimini popüler sahil beldelerinden yana kullandı. Şendil, tatilde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Oyuncu, beyaz mayokinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyada büyük ilgi çekti ve takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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