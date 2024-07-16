Zayıflığının sırrını tek tek açıklamıştı! 40'lık Hatice Şendil giydi bikinisini yaptı şovunu! Eşi Burak Sağyaşar'dan öyle bir yorum geldi ki...

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte pek çok ünlü, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için ünlü tatil yerlerine akın etti. Bu ünlüler arasında yer alan başarılı oyuncu Hatice Şendil de tatil seçimini popüler sahil beldelerinden yana kullandı. Şendil, tatilde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Oyuncu, beyaz mayokinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyada büyük ilgi çekti ve takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil'in, bu evlilikten Can adında altı yaşında bir oğlu bulunuyor. Ünlü çiftin oğlu bu yıl birinci sınıfa başladı. Şendil'in başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları da takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.
Tatil sezonunu açan ve soluğu tatil beldelerinde alan Hatice Şendil, beyaz mayokinisiyle verdiği pozlarla adeta göz kamaştırdı.
Beyaz mayokinisinin üzerine aynı renkte bir pareo giyen ve başına beyaz-siyah renkli bir bandana takan Şendil, pozlarına "Mature in nature" (Doğada olgun) notunu ekledi.