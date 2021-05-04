Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen açıkladı!
Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi oğlu Cansın Sergen'den geldi. 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Ünlü oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ve sevenleri umutlu gelecek güzel bir haberi bekliyordu. Beklenen haber bugün geldi. Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Burak Sergen'in sağlık durumu...
Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi. Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi.