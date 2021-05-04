RAMAZAN İMSAKİYE
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Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen açıkladı!

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi oğlu Cansın Sergen'den geldi. 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Ünlü oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ve sevenleri umutlu gelecek güzel bir haberi bekliyordu. Beklenen haber bugün geldi. Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Burak Sergen'in sağlık durumu...

04.05.2021 13:24 - Son Güncelleme: 04.05.2021 13:24
Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen açıkladı!

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. Ünlü oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.

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Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen açıkladı!

Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi. Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen açıkladı!

İşte babası Burak Sergen'in sağlık durumunun iyiye gittiği haberini sosyal medya hesabından paylaşan Cansın Sergen ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen açıkladı!

BURAK SERGEN'İN OĞLU CANSIN SERGEN

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen açıkladı!