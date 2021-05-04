Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi! Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen açıkladı!

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. Ünlü oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.