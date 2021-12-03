Burak Sergen'e Işıl Sergen tarafından açılan nafaka davasında karar! Eski eş 'ödemiyor' demişti şimdi faiziyle geri verecek...
Burak Sergen'e eski eşi Işıl Sergen tarafından açılan nafaka davasında karar çıktı! 1999 - 2018 yılları arasında Işıl Sergen ile evli olan ve bu evlilikten bir de erkek evlada sahip olan Burak Sergen'in, oğlunun nafakasını ödememeye başladığını ileri süren Işıl Sergen soluğu mahkemede almıştı. Mahkeme, Burak Sergen'in faiziyle birlikte ödemesi gereken miktara karar verdi!
NAFAKA DAVASINDA KARAR!
Burak Sergen'e Işıl Sergen tarafından açılan nafaka davasında karar çıktı! Eski eş 'ödemiyor' demişti ünlü oyuncu Burak Sergen şimdi faiziyle geri verecek...
Burak Sergen ile 19 yıl evli kaldığı Işıl Sergen, 15 Mart 2018'de boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini Işıl Sergen'e verdi. Karara göre, Burak Sergen çocuğu için aylık nafaka ödeyecekti. Mahkeme, Burak Sergen'in 15 bin lirayı faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.
Işıl Sergen'in iddiasına göre, oyuncu çocuğunun nafakasını ödememeye başladı. Işıl Sergen de eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Sergen'in itirazı üzerine icra takibi durdu. Işıl Sergen Aile Mahkemesi'ne başvurarak Burak Sergen'in itirazının iptali için dava açtı. Yaklaşık bir yıldır süren davanın karar duruşmasında mahkeme, Burak Sergen hakkında başlatılan 15 bin liralık icra takibinin devamına hükmetti.
Son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk Güçlü karakteri ile ekranlarda boy gösteren ardından koronavirüse yakalanarak hayat mücadelesi veren oyuncu Burak Sergen son dönemde zor günler geçiriyor.