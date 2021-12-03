Burak Sergen’e Işıl Sergen tarafından açılan nafaka davasında karar! Eski eş ’ödemiyor’ demişti şimdi faiziyle geri verecek...

Işıl Sergen'in iddiasına göre, oyuncu çocuğunun nafakasını ödememeye başladı. Işıl Sergen de eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Sergen'in itirazı üzerine icra takibi durdu. Işıl Sergen Aile Mahkemesi'ne başvurarak Burak Sergen'in itirazının iptali için dava açtı. Yaklaşık bir yıldır süren davanın karar duruşmasında mahkeme, Burak Sergen hakkında başlatılan 15 bin liralık icra takibinin devamına hükmetti.