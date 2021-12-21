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Haberler Magazin Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti, yapım şirketinden uyarı aldı. Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinin setinde tartışma yaşandığı ileri sürüldü. Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu, dizinin yönetmeni Sinan Öztürk ile tartıştı, ardından Kaygılaroğlu seti terk etti. İşte detaylar...

21.12.2021 16:51 - Son Güncelleme: 21.12.2021 16:55
Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

ÜÇ KURUŞ DİZİ SETİNDE OLAY!

Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti, yapım şirketinden uyarı aldı.

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Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinin setinde tartışma yaşandığı öne sürüldü. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, İçerde ve Çukur izleyicilerinin uzun süredir beklediği yapımlardan birisiydi.

Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

Dizide Kartal karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile göz dolduran Uraz Kaygılaroğlu ise gündemden düşmüyor. Oyuncunun başarıları dilden dile dolaşırken, sette bir gerginlik yaşadığı ve seti terk ettiği öğrenildi.

Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

URAZ KAYGILAROĞLU YOĞUN TEMPODAN ŞİKAYETÇİ

Uraz Kaygılaroğlu'nun çok yoğun çalıştığı, dinlenemediği ve bu nedenle bunaldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu geçen günlerde yoğun iş programından dolayı bunalıp seti terk etti.

Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

Kaygılaroğlu'nun çok yorulduğunu söyleyerek işi bırakıp gittiği gün tekrar geri dönmediği, ertesi gün sete geri geldiğinde ise yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı öğrenildi.

Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

Yaşanan gerilim kısa bir süre sonra tatlıya bağlandı. Yakın çevresine yeterince dinlenemediğini belirten Kaygılaroğlu'na Ay Yapım tarafından uyarı verildi.

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