Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı
Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti, yapım şirketinden uyarı aldı. Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinin setinde tartışma yaşandığı ileri sürüldü. Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu, dizinin yönetmeni Sinan Öztürk ile tartıştı, ardından Kaygılaroğlu seti terk etti. İşte detaylar...
ÜÇ KURUŞ DİZİ SETİNDE OLAY!
Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti, yapım şirketinden uyarı aldı.
Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinin setinde tartışma yaşandığı öne sürüldü. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.
Dizide Kartal karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile göz dolduran Uraz Kaygılaroğlu ise gündemden düşmüyor. Oyuncunun başarıları dilden dile dolaşırken, sette bir gerginlik yaşadığı ve seti terk ettiği öğrenildi.
URAZ KAYGILAROĞLU YOĞUN TEMPODAN ŞİKAYETÇİ
Uraz Kaygılaroğlu'nun çok yoğun çalıştığı, dinlenemediği ve bu nedenle bunaldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu geçen günlerde yoğun iş programından dolayı bunalıp seti terk etti.