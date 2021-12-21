Üç Kuruş dizi setinde olay! Çılgına dönen başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu seti terk etti yapım şirketinden uyarı aldı

URAZ KAYGILAROĞLU YOĞUN TEMPODAN ŞİKAYETÇİ

Uraz Kaygılaroğlu'nun çok yoğun çalıştığı, dinlenemediği ve bu nedenle bunaldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu geçen günlerde yoğun iş programından dolayı bunalıp seti terk etti.