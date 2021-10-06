Hadise bornozla kardeşi Derya derin göğüs dekoltesiyle kamera karşısında! Abla-kardeşin pozu ortalığı yıktı geçti yorum yağmuruna tutuldu

Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin her paylaşımı konuşulmaya devam ediyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının çökmesinin ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

BEĞENİ YAĞDI

Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşımına ''Instagram yokken biz'' notunu düştü.

İki kardeş güzellikleriyle adeta sosyal medyayı salladı. Instagram'da 13 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede 250 binden fazla beğeni geldi.