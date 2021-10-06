Hadise bornozla kardeşi Derya derin göğüs dekoltesiyle kamera karşısında! Abla-kardeşin pozu ortalığı yıktı geçti yorum yağmuruna tutuldu
Hadise bornozla kardeşi Derya derin göğüs dekoltesiyle kamera karşısında! Abla-kardeşin pozu ortalığı yıktı geçti, 'Hadise'nin 'Instagram yokken biz' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Aşk hayatı, sosyal medya paylaşımları, konserleri... Kısacası attığı her adımla magazin gündeminde yer alan şarkıcı Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz ile bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarının çökmesinin ardından paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
06.10.2021 10:40
- Son Güncelleme: 06.10.2021 10:46
Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin her paylaşımı konuşulmaya devam ediyor.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının çökmesinin ardından yeni bir paylaşımda bulundu.
BEĞENİ YAĞDI
Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz ile yaptığı paylaşımına ''Instagram yokken biz'' notunu düştü.
İki kardeş güzellikleriyle adeta sosyal medyayı salladı. Instagram'da 13 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede 250 binden fazla beğeni geldi.