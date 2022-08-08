Burak Sergen ile Toprak Sergen'in acı günü! Hayatını kaybeden babaları Semih Sergen'i son yolculuğuna uğurladılar: "Doya doya baba diyemedim"
Burak Sergen ile Toprak Sergen'in acı günü! Ünlü oyuncular, hayatını kaybeden babaları Semih Sergen'i son yolculuğuna uğurladılar. Muğla Bodrum'da yaşamını yitiren 91 yaşındaki sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının oğlu oyuncu Burak Sergen sözlerine, "Sevgili hocamıza, doya doya baba diyemedim, hep hocamızdı çünkü, şimdi babacığıma veda etmek için buradayız." diyerek başladı.
08.08.2022 15:24 - Son Güncelleme: 08.08.2022 15:32
"DOYA DOYA BABA DİYEMEDİM"
Burak Sergen ile Toprak Sergen'in acı günü! Hayatını kaybeden babaları Semih Sergen'i son yolculuğuna uğurladılar.
Burak Sergen için Küçük Tiyatro'da gerçekleştirilen törene, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Sergen'in özgeçmişi okundu. Ardından sanatçının rol aldığı oyunlara ilişkin fotoğraflardan derlenen görsel seyre sunuldu.
Semih Sergen'in diğer oğlu oyuncu Toprak Sergen ise babasının kendisine çok şey anlattığını ve öğrettiğini belirterek, şöyle konuştu: