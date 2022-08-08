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Haberler Magazin Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren bir diziydi Yaprak Dökümü. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlama olan Yaprak Dökümü'nün oyuncu kadrosunda, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar isimler yer alıyordu. Şimdilerde, tekrarları bile pür dikkat izlenen Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin küçük kızı Ayşe'ydi. Zaman zaman sinir krizleri geçiren, 'bıktım hepinizden', 'varoş varoş kavgalar', 'cehennem burası' gibi isyanlarıyla ailesine söylenmeyeni söyleyen Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Şebnem Ceceli şimdilerde bambaşka biri, Buse Varol'a olan benzerliği de cabası.

08.08.2022 15:20 - Son Güncelleme: 08.08.2022 15:24
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu

Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlama olan Yaprak Dökümü, sadece yayınlandığı dönem değil, şimdi tekrarları ile bile sevenlerini ekrana bağlıyor. Başrollerinde Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin rol aldığı Yaprak Dökümü dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla hafızalara kazındı. Geleneklerine ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişi ve çöküşünü konu alan Yaprak Dökümü dizisi, yıllar önce final yapmış olsa da zaman zaman oyuncularıyla gündeme geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu

Dizide Tekin Ailesi'nin en küçük kızı Ayşe karakterine hayat veren çocuk oyuncu Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu

DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şimdilerde 21 yaşında olan Şebnem Ceceli, değişimi ile herkesi şaşkına çevirdi. Ceceli'nin son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu

İşte değişimiyle dikkat çeken Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimi....

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu

HAZAL ŞENEL

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