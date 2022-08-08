Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu
Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren bir diziydi Yaprak Dökümü. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlama olan Yaprak Dökümü'nün oyuncu kadrosunda, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar isimler yer alıyordu. Şimdilerde, tekrarları bile pür dikkat izlenen Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin küçük kızı Ayşe'ydi. Zaman zaman sinir krizleri geçiren, 'bıktım hepinizden', 'varoş varoş kavgalar', 'cehennem burası' gibi isyanlarıyla ailesine söylenmeyeni söyleyen Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Şebnem Ceceli şimdilerde bambaşka biri, Buse Varol'a olan benzerliği de cabası.
Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlama olan Yaprak Dökümü, sadece yayınlandığı dönem değil, şimdi tekrarları ile bile sevenlerini ekrana bağlıyor. Başrollerinde Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin rol aldığı Yaprak Dökümü dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla hafızalara kazındı. Geleneklerine ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişi ve çöküşünü konu alan Yaprak Dökümü dizisi, yıllar önce final yapmış olsa da zaman zaman oyuncularıyla gündeme geliyor.
Dizide Tekin Ailesi'nin en küçük kızı Ayşe karakterine hayat veren çocuk oyuncu Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı.
DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Şimdilerde 21 yaşında olan Şebnem Ceceli, değişimi ile herkesi şaşkına çevirdi. Ceceli'nin son hali sosyal medyada çok konuşuldu.