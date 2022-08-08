Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli avukat oldu

Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlama olan Yaprak Dökümü, sadece yayınlandığı dönem değil, şimdi tekrarları ile bile sevenlerini ekrana bağlıyor. Başrollerinde Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin rol aldığı Yaprak Dökümü dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla hafızalara kazındı. Geleneklerine ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direnişi ve çöküşünü konu alan Yaprak Dökümü dizisi, yıllar önce final yapmış olsa da zaman zaman oyuncularıyla gündeme geliyor.