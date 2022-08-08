Yüsra Geyik'in spor pozları ortalığı yaktı kavurdu! Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi o kareyi görenler: "Hüsnü Çoban yıllık izinde mi?"
Yüsra Geyik'in spor pozları ortalığı yaktı kavurdu! Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi o kareyi görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Geyik'in Instagram hesabından paylaştığı son kareye, "Kaslar lens mi?" , "Hüsnü Çoban yıllık izinde mi?" gibi yorumlar yapıldı. İşte o poz...
"HÜSNÜ ÇOBAN YILLIK İZİNDE Mİ?"
Yüsra Geyik'in spor pozları ortalığı yaktı kavurdu! Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi o kareyi görenler yorum yağmuruna tuttu.
Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik Camdaki Kız'a dahil olmuştu. Oyuncunun Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'daki serüveni kısa sürdü.
32 yaşındaki Yüsra Geyik özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sporu hayatından eksik etmeyen Yüsra'nın sosyal medyada paylaştığı spor pozları büyük dikkat çekiyor.
İşte spor pozuyla sosyal medyanın konuştuğu ünlüler arasında yer alan Yüsra Geyik başta olmak üzere sizler için derlediğimiz spor yapan ünlülerin dikkat çeken görüntüleri...